Всех сотрудников МУГИСО собрали на совещание силовики. Слух дня

Источники рассказывают, что якобы едва ли не весь персонал Министерства по управлению госимуществом Свердловской области силовики собрали в одном зале, чтобы обсудить с ними конфиденциальность в общении с прессой. Якобы некоторые позволяют себе некие сливы информации в СМИ, что не всегда способствует эффективной работе правоохранителей. Для чиновников такой формат взаимодействия с силовыми структурами стал первым и пока единственным.

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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