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Вторник, 21 ноября 2017, 15:36 мск

Екатеринбург

Слухи,

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Всех сотрудников МУГИСО собрали на совещание силовики. Слух дня

Всех сотрудников МУГИСО собрали на совещание силовики. Слух дня

Источники рассказывают, что якобы едва ли не весь персонал Министерства по управлению госимуществом Свердловской области силовики собрали в одном зале, чтобы обсудить с ними конфиденциальность в общении с прессой. Якобы некоторые позволяют себе некие сливы информации в СМИ, что не всегда способствует эффективной работе правоохранителей. Для чиновников такой формат взаимодействия с силовыми структурами стал первым и пока единственным.

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