Новому комплексу зданий ФСБ на Вайнера мешает старый дом, его продают за 32 млн – слух дня (СКРИНЫ)

В Екатеринбурге выставили на продажу административный объект, на месте которого в будущем планируют возвести огромный комплекс зданий для нужд свердловского управления ФСБ. Что интересно, в проекте «башен чекистов» не было указано, что на территории грядущей стройки расположены дома, судьбу которых еще предстоит решить. По крайней мере, этот вопрос не затрагивался на архитектурно-градостроительном совете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рынке недвижимости появилось объявление о продаже здания по улице Вайнера, 2а, расположенного во дворе Екатеринбургского театрального института. Указывается, что одноэтажный отдельно стоящий объект был возведен в 1961 году, его площадь – 112 кв. метров. Вместе с помещениями и всеми коммуникациями продается земельный участок в 144 кв. м. «Потолки 3 метра, имеются отдельный вход и парковка. Универсальное здание и земельный участок находятся в собственности», – говорится в объявлении. Владельцы намерены получить за свой объект 32 миллиона рублей.

Выставленное на продажу здание оказалось в зоне интересов свердловского управления ФСБ, которое намерено возвести в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова белоснежный многоэтажный комплекс. 6 июля этого года городской архитектурно-градостроительный совет рассматривал новую редакцию проекта реконструкции административно-технических зданий чекистов, предусматривающую двукратное увеличение площадей комплекса. Первый вариант концепции вызвал резко негативную редакцию у экспертов. Члены совета сделали замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни».

В связи с этим архитекторы вместо первоначального варианта с высотным зданием кирпичного цвета предложили гораздо более сдержанный вариант. Однако и повторное изучение проекта вызвало продолжительную дискуссию. Так, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил, что «люди будут показывать пальцем и спрашивать «Какой идиот это придумал?», а вас там не будет, а будет глава города и члены градсовета». Несмотря на принципиальную позицию экс-мэра города, участники градсовета последнюю концепцию одобрили. Но все-таки предложили ФСБ дополнительно рассмотреть возможность понижения этажности части зданий (сейчас проект включает несколько зданий на три, восемь и восемнадцать этажей), а также учесть другие предложения. В частности, не всем экспертам нравится, что после реконструкции у нынешней пятиэтажки ФСБ кардинально изменятся фасады, а само здание, выходящее на улицу Вайнера, станет выше на пару этажей. Самый высокий комплекс, в свою очередь, вырастет во дворе управления ФСБ, и о его предназначении пока можно только догадываться. Обновленный проект будет повторно вынесен на градсовет.

Между тем, что будет со зданием по адресу Вайнера, 2а, остается только догадываться – по указанным в объявлении контактным данным корреспондентам РИА «Новый День» не удалось связаться с собственниками. Однако понятно, что во дворе ФСБ находится чужое здание, и его судьбу еще предстоит решить.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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