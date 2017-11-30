У соседа корова сдохла: Тунгусов мотивирует окружение с помощью недоработок соседей – слух дня

Говорят, что в последнее время глава администрации губернатора взял моду мотивировать своих соратников на труд и достижения с помощью негативных примеров из соседних регионов. «Выходит, к примеру, новость про рост недовольства экологической ситуацией в Челябинске – Тунгусов тут же её распространяет среди своих через соцсети. Мол, вот посмотрите, как Дубровский мучается, а у нас – все хорошо и надо над этим работать. Или, к примеру, Комарова падает в рейтинге губернаторов – чем не повод порадоваться за успехи нашего Куйвашева? Он-то никуда не упал», – подмечают слухмейкеры.

Ну и особый повод для радости – это, конечно, любые неприятности полпредства, с которым у «жёлтого дома» традиционно натянутые отношения. Говорят, тёплый отклик в душах обитателей администрации губернатора находят сплетни о том, что после марта 2018 года полпредства будут расформированы за ненадобностью. Эта тема тиражируется в мессенджерах особенно энергично.

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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