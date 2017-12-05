Слух дня: один из высокопоставленных судей угодил в пьяное ДТП

Рассказывают, что в Екатеринбурге один из высокопоставленных судей, изрядно выпив, на своей Infinity возвращался домой. Якобы на одной из улиц Сортировки судья зацепил припаркованный во дворе автомобиль и попытался ретироваться – благо его дом и подземный паркинг для судейского авто находились неподалеку. Однако хозяин автомобиля, ставшего жертвой, – у него разбита фара – быстро настиг своего обидчика. Тот же якобы еле стоял на ногах, то ли из-за болезни то ли из за выпавшей на его долю тяжкой участи. Однако наряд ГИБДД был на место вызван. Правда, полицейские оформлять ДТП отказались – испугались, что погоны полетят. Потому как в Infinity находился федеральный судья – то ли из арбитража, то ли из общей юрисдикции. И сейчас все гадают – сохранились ли видеозаписи инцидента, способные развеять разлетевшийся по городу слух.

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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