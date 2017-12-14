Слух дня: из полпредства в УрФО уходит главная по «людям труда»

Слухмейкеры активно обсуждают информацию о том, что вскоре уральское полпредство может покинуть Мария Сергеева, которая переехала в Екатеринбург в 2014-м и поначалу курировала проект «Славим человека труда», а после ухода помощника полпреда Андрея Перлы занялась и информационной политикой. Однако ничего примечательного за минувший год в повестке полпредства, по мнению представителей СМИ, не было.

По некоторым данным, Мария возвращается в Москву. Просьбу подтвердить или опровергнуть информацию сама Сергеева оставила без комментариев.

Тем не менее, поговаривают, что ей уже нашли и сменщицу – ею может стать хорошо известная свердловским журналистам Елена Воронова, много лет проработавшая помощницей премьера Паслера, которой не нашлось места в его новой команде после его перехода в «Т-плюс». Сейчас она работает в аппарате спикера заксо Людмилы Бабушкиной. По слухам, Воронова добивалась должности в полпредстве еще после ухода Паслера, однако вакансии для нее тогда не нашлось. Сама Елена после некоторой паузы сообщила, что «понятия не имеет о предмете разговора».

Екатеринбург, служба информации

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