Слух дня: Евгений Куйвашев мечтает на Новый год получить нового министра внешнеэкономических связей

В политттусовке обсуждают человека, который мало известен широкой публике, но имеет большое влияние на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – министра внешнеэкономических связей Андрея Соболева. Соболев сопровождает Куйвашева во всех его официальных заграничных поездках и в курсе всего, чем занимается губернатор за рубежом. Единственная проблема в том, что, как и его протеже и предшественник Александр Харлов, а если взглянуть еще дальше, то и Виктор Кокшаров, использовали эту деятельность как возможность надзора и негласного контроля влиятельного чиновника уровня губернатора, что, в общем, и входило в круг их обязанностей, не предназначенный для широкой огласки. Кстати, министр-международник и не скрывает, что его отец Олег Соболев весьма уважаемая персона в ФСБ и в ФСО, где уже завершилась карьера Соболева-старшего. За глаза слухмейкеры интеллигентного, ухоженного и образованного Андрея Соболева называют настоящим Рэмбо. Он в совершенстве владеет рукопашным боем, в молодости, говорят, бывал в командировках на Северном Кавказе, где якобы сошелся и подружился со своим предшественником Александром Харловым. Рассказывают, что Соболев предан делу своей жизни, что слабо поддается давлению со стороны администрации губернатора, что и создает определенную нервозность. А посему шанс поменять Соболева (он до сих пор находится в статусе и.о.) на более податливого министра был бы для Куйвашева отличным новогодним подарком. Однако сделать это в одностороннем порядке значило бы рассориться со спецслужбами, заинтересованными именно в персоне Соболева как своего рода «смотрящего». К слову, Андрей Соболев получил министерский портфель примерно через полгода после назначения на пост начальника свердловского УФСБ Александра Вяткина. Поэтому, смеются сплетники, пока самый эффективный способ поменять международника – это загадать желание Дедушке Морозу.

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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