Слух: на УГМК сократят управленческий аппарат

Оптимизация активов медного гиганта продолжается. По некоторым данным, в УГМК вышло внутреннее распоряжение о сокращении 10 процентов управленческого аппарата в связи с тяжелым экономическим положением. Официально в УГМК эту информацию не подтверждают. Среди причин «оптимизации» называют возможность включения холдинга в новый список антироссийских санкций, который будет обсуждаться в Конгрессе США в понедельник.

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

Бывший министр экономики временно возглавил райком «Единой России». / Уральские таможенники изъяли 300 тонн санкционки за год. / Екатеринбургский Водоканал временно возглавил выходец из ФСБ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»