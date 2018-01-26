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Пятница, 26 января 2018, 17:31 мск

Екатеринбург

Слухи,

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Слух: на УГМК сократят управленческий аппарат

Оптимизация активов медного гиганта продолжается. По некоторым данным, в УГМК вышло внутреннее распоряжение о сокращении 10 процентов управленческого аппарата в связи с тяжелым экономическим положением. Официально в УГМК эту информацию не подтверждают. Среди причин «оптимизации» называют возможность включения холдинга в новый список антироссийских санкций, который будет обсуждаться в Конгрессе США в понедельник.

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