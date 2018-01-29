Слух дня: проблемы «АиФ-Урал» могут привести к лишению франшизы и смене руководства

В издательском доме «АиФ-Урал» сложилась непростая ситуация, которая является объектом пристального внимания руководства федерального АО «Аргументы и факты». В Москве вполне могут решить, что директор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев, который выпускает уральский вариант издания уже более 10 лет, больше не будет представлять их бренд в регионе.

Как сообщают источники РИА «Новый День», владелец франшизы в ближайшее время может ее лишиться. Газета медленно, но верно скатывается вниз по всем показателям, за последний год зарплаты сократились в два раза, половина штатного состава уволилась. Первой ушла редактор Светлана Евдокимова, затем коллектив покинули Кристина Шабунина, Алексей Заякин, три раза заявление на увольнение писал Алексей Смирнов, уволена дизайнер Елена Антуфьева, рекламный отдел покинули сильные продажники Кирилл Кирягин и Анна Пахалуева. Остатки редакции находятся в постоянном конфликте с рекламным отделом, который не справляется с планом по продажам. Вместо прежних 32 полос уральская вкладка теперь состоит из 12 полос, из которых 8 – телепрограмма.

Москву категорически не устраивает такое положение вещей, и Бондарева могут в ближайшее время лишить франшизы. Такие прецеденты уже бывали: сам Бондарев начал выпускать «АиФ-Урал» после того, как Москва рассталась с предыдущим партнером, который, по ее мнению, отошел от концепции газеты. Но сейчас положение еще серьезнее. Говорят, что федеральное издание не хочет рисковать своей репутацией, а потому уральскую вкладку сделать вообще «дочкой» на финансировании Москвы. Добавим, что прежде «АиФ» по всем показателям всегда опережал в нашем регионе «Комсомольскую правду».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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