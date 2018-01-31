31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31.01.2018, среда

В 10:00 в Горном Щите (ул. Ленина, 12а, здание Центра культуры) специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании прокомментируют ход работ на квартальных теплосетях, направленных на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. На вопросы ответят начальник района тепловых сетей ЕТК Олфат Талипов и представитель подрядной организации.

В 10:30 на подстанции 220 кВ «Калининская» в Екатеринбурге пройдет пресс-тур, посвященный ходу отопительного сезона на энергообъектах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала (отъезд в 10:00 от здания управления МЭС Урала на ул. Толмачева, 10). В программе – интервью с представителем Свердловского предприятия МЭС Урала, а также экскурсии по энергообъекту.

В 11:30 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, ул. Горького, 21, вход через резиденцию губернатора) вице-губернатор Павел Креков проведет прием победителей, призеров и тренеров XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года, которые прошли в городе Самсун (Турция). Сборную России от Свердловской области представляли восемь спортсменов, завоевавшие 12 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Павел Креков вручит спортсменам и их тренерам почётные грамоты и благодарственные письма губернатора.

В 11:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) пройдет заседание оргкомитета по подготовке к проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018». Заседание проведет председатель оргкомитета, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:30 в Алапаевске (ул. Лизы Чайкиной, 6) состоится запуск первой очереди цеха по производству пеллет (топливных гранул) из древесных отходов на площадке ООО «Лестех». В церемонии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и директор предприятия Александр Шестаков.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам ювелирного дела на Урале. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор ювелирного дома «Моисейкин» Виктор Моисейкин, директор Уральского центра камня Уральского горного университета Фират Нурмухаметов и заместитель директора Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Татьяна Мельникова поделятся информацией о традиционных и современных технологиях, перспективах развития ювелирной школы как визитной карточки региона, расскажут о программе мероприятий, направленной на привлечение туристов в Екатеринбург. 31 января отмечается Международный День ювелира.

В 14:00 в зале ученого совета Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится пресс-конференция членов Общественной палаты РФ, посвященная вопросам организации работы общественных наблюдателей на выборах президента РФ. С журналистами встретятся: секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области Марина Обрубова, председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко и член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.18

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