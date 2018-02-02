Слух дня: вместо выходного свердловчане добровольно-принудительно поедут на митинг

Власти области планируют завтра провести в Екатеринбурге многотысячный митинг лояльности. С этой целью в администрации муниципалитетов разосланы разнарядки по числу участников. В зависимости от размера муниципалитета оно колеблется от 40 до 300 человек.

Предпочтение отдается людям трудоспособного возраста – то есть не пенсионерам и не студентам. Ни оплаты, ни отгула это предложение не подразумевает. Людей пытаются соблазнить возможностью после митинга погулять по екатеринбургским торговым центрам. Единственное, что пока не решено окончательно – это тема митинга. Основных вариантов три: 100-летие профсоюзов, поддержка российских олимпийских спортсменов или 75-летие Сталинградской битвы. Впрочем, тема не важна: фактически митинг затевается как демонстрация лояльности действующему президенту.

Екатеринбург, служба информации

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