Слух дня: на Урале перебирают даты визита Путина

В Свердловской области ждут Владимира Путина. По слухам, он должен приехать в марте, незадолго до дня выборов. Однако вокруг города, который посетит президент, идут ожесточенные споры – будет ли это Нижний Тагил, некогда прозванный Путинградом, или Екатеринбург? А может, в графике главы государства найдется время на оба города?

При этом множество вопросов вызывает и предположительная дата предстоящего визита. Называются сразу несколько. Например, на Уралвагонзаводе рассчитывают, что президент посетит предприятие 6 марта, а организаторы соревнований по дзюдо «Большой шлем» мечтают, что поклонник этого вида спорта Владимир Путин заглянет к ним в один из трех дней проведения турнира – 16, 17 или даже 18 марта. Еще по одной версии, президент может посетить финал конкурса «Человек труда», который пройдет с 3 по 6 марта на Свердловской киностудии.

Впрочем, ранее проходила информация и о том, что Владимир Путин приедет в Екатеринбург в Татьянин день, 25 января, с посещением одного из вузов, или 20 февраля с визитом в Ельцин Центр.

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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