Слух дня: перед выборами Людмила Бабушкина задумалась о своем здоровье

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина уже довольно долго не появлялась на своем рабочем месте, чего за ней прежде никогда не замечалось. Несмотря на то, что региональный парламент начал работу еще 8 февраля, спикер появилась там значительно позже. Вопреки традиции, заседание совета заксо в этот день провела не она, а один из вице-спикеров – Виктор Якимов. Говорят, Людмила Валентиновна взяла паузу, чтобы поправить здоровье перед выборами президента и последующей за ними инаугурацией.

Впрочем, в минувшие выходные она появилась на публике – выступила на форуме организаторов выборов, который прошел в «Экспо-центре». Но говорила Людмила Валентиновна сидя, читала с листа. «Окружающие переживают, что происходит на самом деле со спикером областного заксобрания», – сообщают источники.

Добавим, что завтра в Екатеринбург прибудет секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который проведет промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего». Среди его участников будут губернатор Евгений Куйвашев и полпред Игорь Холманских, а вот об участии Людмилы Бабушкиной пока ничего не сообщается.

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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