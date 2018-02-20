Слух дня: бывшего лидера ЛНР Игоря Плотницкого поместили в СИЗО

Достаточно сенсационная информация исходит из мест не столь отдаленных. Сразу два независимых друг от друга источника рассказали, что бывший глава непризнанной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий арестован и заключен в следственный изолятор в Лефортово. Конспирологи не могут пояснить, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Плотницкого, хотя в СИЗО водворяют только по тяжким статьям. Но в данном случае, рассказывают сплетники, истинной причиной стали настойчивые попытки вернуться в ЛНР в качестве главы республики. Якобы Плотницкий вел переговоры о поддержке сразу с несколькими группировками. Что не вызвало особого восторга в Кремле, где в общем признали переворот, совершенный министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом. Отметим, что никакого официального подтверждения у этой информации нет – ФСИН традиционно не комментирует пребывание в пенитенциарных учреждениях того или иного заключенного.Теоретически информацию могли бы проверить члены ОНК, но Плотницкого легко могут спрятать «на больничке» куда общественникам дороги нет – поскольку считается, что они не должны иметь доступ к медицинской тайне.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

США были готовы к авиаудару по базе российских ВКС в Хмеймиме. Авторская колонка Максима Бородина. / Полиция задержала и оштрафовала автора «Гоп-стопа» у стадиона (ФОТО). / «Я хожу пешком», – директор ТЮЗа ответила на претензии по закупке автомобиля за 1,4 миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»