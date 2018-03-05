Слух дня: Путин проинспектирует Центральный стадион в Екатеринбурге

Завтра в Свердловской области ждут Владимира Путина. Программа его визита до сих пор неизвестна. По разным данным, он может посетить готовящийся к продаже Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, Ельцин-центр в Екатеринбурге, Форум рабочей молодежи и УрФУ.

Кроме того, появилась информация, что глава государства может посетить и Центральный стадион, который на прошлой неделе получил документы о введении в эксплуатацию. Напомним, арену серьезно реконструировали перед матчами Чемпионата мира по футболу – 2018. Уже 1 апреля – то есть меньше, чем через месяц, – стадион должен принять первый тестовый матч.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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