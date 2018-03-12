Слух дня: Эхо визита Путина – после 18 марта в УрФО может наступить новая политическая реальность

После президентских выборов в Уральском федеральном округе может случиться новая политическая реальность. Как рассказывают источники, близкие к администрации президента, у главы государства по итогам визита в Свердловскую область, а также после мониторинга ситуации в целом по округу, образовался ряд вопросов.

Никакой конкретики пока нет, однако в Москве предупреждают, что в УрФО может произойти замена одного или нескольких губернаторов. Оценка деятельности будет дана, в том числе, и по итогам явки и голосования на президентских выборах, благо, ждать осталось недолго.

Решения будут приниматься и обнародоваться в течение первых трех недель после 18 марта.

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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