Слух дня: Сергею Носову уже присмотрели преемника

Не успел еще Сергей Носов приступить к работе на новом месте – в Магаданской области, как появились первые слухи о том, кто сможет занять его пост в Нижнем Тагиле. Источники агентства сообщают, что партия «Единая Россия» видит в кресле мэра Путинграда энергичного молодого управленца, который уже имеет опыт руководства промышленным муниципалитетом.

Этому требованию соответствует, например, бывший сити-менеджер Первоуральска Алексей Дронов, который в настоящее время является депутатом областного заксо и управляющим директором ПНТЗ. До сих пор с Нижним Тагилом Дронова ничего не связывало, однако, если он выдвинет свою кандидатуру, шанс у него есть, считают источники. Напомним, пока обязанности главы исполняет первый вице-мэр Владислав Пинаев.

Нижний Тагил, Первоуральск, служба информации

Нижний Тагил, Первоуральск. Другие новости 28.05.18

Прокуратура нашла нарушения при проверке летних лагерей: некачественное питание и угрозу безопасности. / Досрочные выборы в Нижнем Тагиле назначат в середине июня. / Майские указы-2012 предпочтут забыть: выполнить все равно не удалось. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»