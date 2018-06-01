Слух дня: РМК подрабатывает на свадьбах и корпоративах

Забавную информацию рассказывают о РМК-ТВ – собственном видеоотделе медника Игоря Алтушкина. Помимо съемок с официальных мероприятий и соревнований, которые проводятся под эгидой компании, телегруппа вынуждена заниматься еще и съемкой корпоративов, детских утренников и других подобных праздников.

Дело в том, что «официоза», который можно было бы выложить на канал компании на ютубе, не так уж много, и чтобы зазря не давать своим сотрудникам зарплату, их занимают подобным нехитрым способом. Так что профессиональные операторы и журналисты, работавшие в том числе на Олимпийских играх в Сочи, вынуждены работать и таким образом.

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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