Слух дня: Носов сделает Колыму столицей экстремального экотуризма

Внезапно вскрывшиеся проблемы с наполнением бюджета Магаданской области подтолкнули врио губернатора Сергея Носова к поиску нестандартных решений по повышению инвестпривлекательности сурового колымского края.

Как говорят источники РИА «Новый День», одна из идей, которую обдумывает Сергей Константинович, – развитие экотуризма. Ведь если отвлечься от мрачного стереотипа о колымских лагерях, Магаданская область с этой точки зрения – регион уникальный. Здесь красивая природа, чистые озера, леса, горы. Охотников можно соблазнить ценными пушными зверями – горностаями, соболями, рыбаков – кетой и горбушей.

А особенно искушенным туристам, вроде доброго знакомого Носова Николя Саркози, можно было бы устраивать аттракционы по добыче золота.

Магадан, служба информации

Магадан. Другие новости 09.06.18

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