Слух дня: Сбербанк начнет охоту на «обнальщиков» и «серых зарплатников» с октября. Слежка уже идет

Уральские бизнесмены горячо обсуждают слухи о том, что в самое ближайшее время к предпринимателям, увлекающимся переводами на карты Сбербанка, придут сотрудники компетентных органов.

Как уверяют слухмейкеры, банк уже начал слежку за картами физических лиц. Под пристальным вниманием оказались те «физики», которые получают регулярные переводы с одинаковыми суммами. Безопасники расценивают это как попытку обналичивания средств. Либо же как «серые зарплаты».

Причем сейчас отслеживают не столько то, кому поступают деньги, сколько то, кто делает перечисления. По слухам, к активным действиям банкиры намерены перейти с октября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

Жители Каменского района шокированы известием о росте инвестпривлекательности округа. / За уральским полпредством началась вырубка деревьев (ФОТО). / Борьба с коррупцией антиконституционна, а тротуар слишком узкий: под какими предлогами в России отказывают в проведении митингов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»