Слух дня: Сбербанк начнет охоту на «обнальщиков» и «серых зарплатников» с октября. Слежка уже идет

Уральские бизнесмены горячо обсуждают слухи о том, что в самое ближайшее время к предпринимателям, увлекающимся переводами на карты Сбербанка, придут сотрудники компетентных органов.
Как уверяют слухмейкеры, банк уже начал слежку за картами физических лиц. Под пристальным вниманием оказались те «физики», которые получают регулярные переводы с одинаковыми суммами. Безопасники расценивают это как попытку обналичивания средств. Либо же как «серые зарплаты».
Причем сейчас отслеживают не столько то, кому поступают деньги, сколько то, кто делает перечисления. По слухам, к активным действиям банкиры намерены перейти с октября.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 30.08.18
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