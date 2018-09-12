Тунгусову ищут замену в ФПГ. Слух дня

Слухмейкеры утверждают, что резиденция свердловского губернатора оказалась в сложном кадровом положении – после решения Евгения Куйвашева по первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову (который, напомним, пока не уволен) необходимо найти «серому кардиналу» и его команде замену. Требуются разные специалисты – пиарщики (глава ДИП Александр Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию), кадровики, делопроизводители и, конечно, люди, разбирающиеся во внутренней политике.

По слухам, сейчас рекрутинг идет, в основном, в уральских финансово-промышленных группах. «Одно странно ‒ бунт против Тунгусова и его смещение, если верить версии желтого дома, задумывались еще весной. В таком случае ‒ почему за это время так и не нашли замены? Загадка», ‒ удивляются слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

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