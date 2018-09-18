Слух дня: Куйвашев покинет Свердловскую область, если Екатеринбург выиграет «Экспо-2025»

Меньше двух месяцев осталось до Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже, когда решится судьба заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025». В уральской столице по этому поводу испытывают воодушевление – многие уверены, что на сей раз выставка уж точно достанется Екатеринбургу. Более того, если это произойдет, не исключены и изменения в руководстве Свердловской области.

Слухмейкеры говорят, что губернатор Евгений Куйвашев покинет регион и оставит пост, если заявка Екатеринбурга победит. По некоторым данным, он получит должность в оргкомитете выставки, а на Среднем Урале будет новый глава региона.

Пока же Куйвашев продолжает реформу аппарата губернатора. Уже ясно, что курировать внутреннюю и информационную политику продолжит Азат Салихов. Называется и имя личного пресс-секретаря губернатора – должность, по слухам, получит представитель МУГИСО Юлия Вершецкая. Что до начальника департамента информполитики региона, то, вероятно, нынешняя и.о. Юлия Прыткова все же не станет руководить ДИПом. Начальника департамента ищут на стороне. Причем список претендентов все ширится – компанию журналисту Эдуарду Худякову, чье имя мелькало в этой связи ранее, составили гендиректор портала «Накануне» Татьяна Николаева, главред «Уралинформбюро» Вадим Дынин и телеведущий Евгений Енин.

Екатеринбург, служба информации

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