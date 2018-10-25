Миссис Екатеринбург-2018: короны уже раскупили, пьедестал поделили (имена победительниц)

Итоги четырнадцатого конкурса «Миссис Екатеринбург – 2018», в котором принимают участие 45 мам из уральской столицы, должны подвести в середине ноября этого года. Однако, по информации источников агентства, места на пьедестале уже раскуплены и имена победительниц уже известны.

Напомним, что финал этого женского состязания должен пройти в екатеринбургском Театре эстрады 13 ноября. Где и предполагается выбрать самых-самых городских миссис. Финалисткам обещают подарить тур на Средиземное море, шубу и 300 тысяч рублей на шопинг. При этом организаторы конкурса, одной из которых является Марина Степура, позиционируют его как «независимый».

Однако на стадии голосования выяснились любопытные факты. Как сообщают инсайдеры, за участие в конкурсе с каждой из женщин, по некоторым данным, было собрано по 20 тысяч рублей на расходы, связанные с проведением конкурса (обучение, подготовка и т. д.). То есть – в копилку организаторов упало сразу 900 тысяч рублей.

Далее конкурсная касса якобы пополнилась еще на 1 миллион 400 тысяч рублей. По информации источников, призовые места в конкурсе были проданы.

Стоимость первого места составила 700 тысяч рублей, и оно, по слухам, было куплено Татьяной Сугейко (44 года, коуч, тренер личностного роста, замужем за бизнесменом Юлием Сугейко). Место было якобы приобретено для раскрутки своего имиджа в новом статусе с целью последующего получения прибыли.

Стоимость второго места составила 500 тысяч рублей, и оно, вроде бы, должно достаться Елене Белоусовой (31 год, директор бренда одежды, дочь картофельного магната), которая, как говорят, захотела насолить своей бывшей подруге Юлии Рассохиной, участнице конкурса под номером 12.

Ну а третье место, по некоторым данным, было подарено Елене Пилосьян, участнице под номером 23, ее супругом. Стоимость последнего призового места составила якобы 200 тысяч рублей.

Свободной продаже призовых мест, уверены источники, поспособствовало закрытое интернет-голосование за участниц конкурса, когда сторонним наблюдателям не представляется возможным отследить реальное количество проголосовавших.

Так что на сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, участницы конкурса уже выложили 2 300 тысяч рублей, сообщает собеседник агентства. И большинство екатеринбургских «миссис» в данном случае потратились на заведомо проигранную борьбу.

Стоит также отметить, что, помимо официального закрытого конкурсного голосования на ресурсе ekbfashion.ru, жители уральской столицы голосуют и на других, пусть и не официальных, зато открытых городских интернет площадках. К примеру, речь идет о ekb.yapokupayu.ru. Что интересно, все четыре участницы конкурса, о которых шла речь выше (предполагаемые призерки – Сугейко, Белоусова, Пилосьян и жертва женской мести Рассохина) не получили от посетителей ресурса ни одного голоса (на момент написания материала) и пока идут с нулевым результатом.

И в том случае, если информация слухмейкеров получит свое подтверждение 13 ноября, организаторам женских состязаний придется как-то объяснять неожиданно высокие результаты заведомых аутсайдерш.

Екатеринбург, служба информации

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