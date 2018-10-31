Слух дня: протеже Паслера, загнавший ГУП СО «Газовые сети» в долги, обнаружился в офисе Смирнова

На Урале вновь объявился протеже бывшего свердловского премьера Дениса Паслера ‒ Алексей Шубинский, который несколько лет возглавлял ГУП СО «Газовые сети» и чуть не довел предприятие до банкротства.

Коротко напомним ту историю. В 2012-м Паслер, бывший руководителем «Газэкса», получил должность председателя правительства Свердловской области. Спустя полгода его зам по газовой компании тоже перешел в государственную контору, заняв пост генерального директора ГУП СО «Газовые сети». Приятельских связей с премьером Шубинский никогда не скрывал, а злые языки даже утверждали, что чиновник де-факто принимает все важные решения по ГУПу через своего протеже. Так или иначе, однако деятельность директора «Газовых сетей» трудно было назвать образцовой. Даже на фоне предшественников (Владимир Яхлаков, например, попал под уголовку за растрату в крупном размере, а Николай Крепин был уволен за низкие производственные показатели). За годы руководства Шубинского предприятие накопило массу долгов перед поставщиками газа и подрядчиками, а программа газификации области, на которую еще в 2013 году выделили миллиард рублей из областного бюджета, после вовсе оказалась под угрозой срыва. На посту гендиректора ГУП СО «Газовые сети» Шубинский продержался до лета 2017 года, пока с ним не расторгли контракт по результатам отрицательной административно-хозяйственной деятельности.

Однако на этом карьера протеже бывшего председателя правительства в газовой отрасли не закончилась. В 2018 году указом свердловского губернатора Евгения Куйвашева была подписана новая программа газификации региона до 2022 года. Общая сумма вложений за 4,5 года предполагает более 9,1 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Основной исполнитель программы – это свердловское министерство энергетики и ЖКХ. Его глава ‒ Николай Смирнов ‒ в июле этого года подписал документ о создании т. н. ведомственного проектного офиса по развитию газификации на территории Свердловской области (приказ №271 от 03.07.2018). Сам же министр и возглавил структуру. На сайте министерства сказано, что в числе основных задач проектного офиса ‒ разработка и утверждение перечня проектов в сфере газоснабжения региона, мониторинг и анализ хода их реализации, а также организационная и методологическая поддержка органов МСУ по разработке документов, связанных с газификацией. И в этом-то проектном офисе и обнаружился Алексей Шубинский. Де-юре он не является его членом, однако бывает на каждом заседании в качестве приглашенного эксперта с опытом эффективного руководителя.

«Вопрос ‒ какие важные экспертные заключения может давать лицо, практически развалившее ГУПСО, вогнавшее его в многомиллионные долги? Все стратегические направления газификации области, вопросы по строительству объектов газораспределения и газопроводов, финансирование проектов ‒ все это с подачи министра Смирнова становится известным постороннему лицу. А может, это еще одна цепочка в распределении муниципальных контрактов, чтобы многомиллионные контракты на газификацию, финансируемые за счет областного бюджета, выигрывались такими предприятиями?» ‒ удивляются слухмейкеры.

И указывают на еще одну персону ‒ секретаря проектного офиса Василия Фадеева, начальника отдела ТЭК в региональном минэнергетики и ЖКХ. «Фадеев играет существенную роль в получении муниципальных контрактов на строительство объектов рекомендованными организациями. При необходимости использует связи своего брата в криминальных структурах. По наработанной схеме Фадеев давал указания Шубинскому еще в бытность того директором ГУПСО, с какими организациями взаимодействовать при строительстве газопроводов», ‒ добавляют анонимные источники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

Четыре свердловских спектакля претендуют на 22 «Золотых маски». / После ночной погони полицейские задержали пьяного лихача на «УАЗ-Патриот». / Водителей предупредили о метели и ледяном дожде на трассах УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»