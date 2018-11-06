Слух дня: В свердловском минприроды забеспокоились по поводу Глацких

В свердловском министерстве природных ресурсов всерьез обеспокоены ситуацией с директором департамента молодежной политики региона Ольгой Глацких, которая дискредитировала себя, а заодно и руководство области, заявлением о том, что государство ничего не должно подросткам, потому что никого не заставляло рожать их.

Казалось бы, никакой связи между минприроды и молодежной политикой нет, но это на первый взгляд. Дело в том, что г-жу Глацких и министра Алексея Кузнецова связывает давняя и глубокая дружба ‒ настолько, что чиновника называют покровителем бывшей гимнастки. Как рассказывают слухмейкеры, они познакомились, когда Кузнецов был студентом ‒ он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Вместе с ним учился и родной брат Ольги Глацких Артем ‒ ныне он директор фирмы «Ремстройгаз» и, как и отец, занимается дорожным строительством. По слухам, именно благодаря Кузнецову сформировалась своеобразная манера Ольги Глацких работать с подчиненными. «У вас есть вопросы ко мне? Задайте их губернатору», ‒ цитируют начальницу департамента молодежной политики осведомленные источники.

Сейчас, напомним, директор временно отстранена от должности решением губернатора Евгения Куйвашева ‒ он, опять же, по слухам, сильно недоволен резонансом, который вызвало заявление его подчиненной. Так что весьма вероятно, что из вынужденного отпуска гимнастка не вернется, несмотря на протекции.

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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