Слух дня: согласительная комиссия по бюджету грозит перерасти в очередную «область в огне»

Работа согласительной комиссии по бюджету, которая начнется через несколько часов, может резко обострить отношения между крупными свердловскими муниципалитетами с одной стороны и областными властями – с другой.

Говорят, что наиболее решительно в этом году настроены представители второго по величине города региона – Нижнего Тагила. Это и представители городской администрации, и депутаты заксобрания, избранные от «Путинграда» (а их, напомним, целых шесть человек). Отметим, в последние годы правления мэра Сергея Носова у Тагила появилась масса грандиозных планов: и масштабное празднование 300-летнего юбилея, и развитие трамвайного движения, и строительство моста, связывающего два района города, и программа «Светлый город». При этом тагильчане видят, что губернатор Евгений Куйвашев и его министр финансов Галина Кулаченко гораздо более охотно закладывают средства на строительство конгресс-холла в «Екатеринбург-Экспо», проектирование ледовой арены на месте телебашни, «Титановую долину», новый зал филармонии и другие малопопулярные у населения проекты.

Недовольны не только представители Нижнего Тагила. Уже во время предварительного рассмотрения проекта бюджета на профильных комитетах в адрес минфина звучала критика со стороны депутатов, защищающих интересы территорий, – вечно мерзнущих Каменского и Белоярского округов, депрессивной Сосьвы, Заречного, Первоуральска и даже Екатеринбурга. Главная претензия сводилась к тому, что минфин без согласования с муниципалитетами на несколько миллиардов рублей урезал сумму дополнительного финансирования на социально значимые проекты, согласованную с ними же в сентябре. В министерстве на это возразили, что по многим из этих проектов местные администрации не смогли представить никакой проектной документации.

Все это свидетельствует о том, что работа согласительной комиссии в этом году будет значительно более напряженной, чем в несколько предыдущих. При этом уже известно, что сам губернатор в ней участия принимать не будет: он полностью поглощен подготовкой к голосованию по заявке на проведение «Экспо-2025», которое состоится в Париже 23 ноября. Если Екатеринбург выиграет, то, весьма вероятно, может случиться и так, что Евгений Владимирович отправится на повышение в Москву – курировать подготовку к выставке на федеральном уровне в Минстрой. А его место в этом случае займет врио, которого мало волнуют договоренности предшественника с местными элитами.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

В Свердловской области появится единая социальная карта для льготников. / Последствия коммунальной аварии в Верх-Исетском районе устранены. / Подробности ДТП на тротуаре в Екатеринбурге: ребенок в коме, водитель «перепутал педали». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»