Слух дня: названо условие, при котором здравоохранение Екатеринбурга не отдадут области

Уже в этом году в Свердловской области может произойти реформа здравоохранения. Екатеринбург ‒ единственный из городов региона, сохранивший полномочия в этой сфере, но все может поменяться, и она может отойти под контроль областного минздрава. Реформу продвигал в свое время еще первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Тогда предполагалось, что управление здравоохранения Екатеринбурга станет, по сути, одним из отделов регионального министерства. Структуру возглавил бы Александр Дорнбуш, ныне бывший начальник горздрава, или его зам Татьяна Савинова.

Но теперь в региональном минздраве креатуры Тунгусова не нужны. Как, в общем, и сама реформа ‒ если только Савинова, которая сейчас фактически руководит управлением, не продолжит гнуть свою линию и сопротивляться уходу. По информации «Нового Дня», Савиновой был предложен пост замглавы Кировского района. Если она примет этот вариант, то все останется как есть, ‒ в горздрав подберут лояльных людей, и ничего менять не потребуется. В противном случае реформа все же состоится, и горздрав станет частью министерства. Причем, как утверждают слухмейкеры, с более сложными последствиями для Савиновой. По некоторым данным, при переформатировании структуры могут всплыть некие факты, которые способны лечь даже в основу уголовных дел.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

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