Слух дня: прокуратура вызывает на ковер районных чиновников из-за нечищенных дорог

Сотрудники администрации Орджоникидзевского района сегодня отчитывались перед прокурором из-за некачественной очистки дорог. Накануне на Уралмаше и Эльмаше случилось несколько ДТП, в том числе – на улице Шефской, важной городской магистрали. Один пострадавший, три битых автомобиля – все из-за колеи и наледи.

По данным источника «Нового Дня», прокурор сегодня на совещании отчитал главу ДЭУ и главу благоустройства Орджоникидзевского района, указав, что неплохо было бы очистить дороги до асфальта за сутки. В пресс-службе района подтвердили факт совещания, отметили, что на дорогах работает вся имеющаяся техника, но сказали, что никаких предписаний от прокуратуры не было. В пресс-службе прокуратуры заявили, что до окончания проверочных мероприятий комментировать ничего не будут.

Между тем, по информации агентства, в ближайшие дни аналогичные «беседы» пройдут с ответственными за уборку в Ленинском и Кировском районах – в одном случае главные претензии будут касаться снежных отвалов на обочинах, в другом проблемами с чистотой дороги даже в центральной части города. Есть претензии и к другим районам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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