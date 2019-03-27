Слух дня: Высокинский опять сделал последнее китайское предупреждение

Екатеринбургский мэр Александр Высокинский снова ищет виноватых в плохой уборке города. Выпавший с утра снег подпортил и без того грустную картину – испытание зимой администрация уральской столицы не выдержала.

При этом пока горожане требуют объяснений и действий от назначенного депутатами главы, сам он, следуя указаниям своей советницы, перекладывает ответственность на подчиненных. Сегодня снова появилась информация, что Высокинский устроит объезд районов. Во время ревизии он определит худший в части уборки от снега, а замглавы района-«победителя» получит черную метку и будет уволен.

В прошлый раз Высокинский собирался увольнять непосредственно руководителей районок, но эффект получился обратным: чище не стало, а муниципальные служащие решили устроить саботаж, и уволиться всем разом, если на них повесят всех собак. Оснований полагать, что тот же трюк сработает с заместителями глав, в общем, нет. Да и градус недовольства горожан, которые продолжают жаловаться на некачественную уборку, такая мера вряд ли снизит.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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