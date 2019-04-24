Слух дня: экс-генерал ФСО, проходивший по делу о прослушке, отделался штрафом

Сегодня было принято решение по делу о незаконной прослушке, к которой, по версии свердловских СМИ, были причастны директор уральского филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Давыденко и советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева, бывший начальник управления спецсвязи и информации ФСО по УрФО, генерал-майор Юрий Николаенкова. В начале апреля несколько изданий опубликовали информацию со ссылкой на собственные источники, что оба стали фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Официально в СКР информацию не комментировали, а «КоммерсантЪ» писал о том, что дело засекречено. Предполагалось, что Николаенков и Давыденко получили несанкционированный доступ к закрытым сведениям персонального характера у одного из операторов связи.

По информации источников «Нового Дня», уголовное дело было закрыто, а вердикт выносил уже мировой суд. Слухмейкеры рассказывают, что сегодня в Ленинском суде Николаенкову был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. По неподтвержденным данным, такое же наказание определили и другим участникам истории. Впрочем, в самом Ленинском суде «Новому Дню» сообщили, что в базе таких дел – и уголовных, и административных – это дело не отображается.

Екатеринбург, служба информации

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