Слух дня: борьбу за ГУП СО «Газовые сети» выигрывает коммерсант?

В Екатеринбурге уже несколько месяцев не может завершиться конкурс на замещение должности генерального директора ГУП Свердловской области «Газовые сети».

Основная интрига – удастся ли и.о. гендиректора Геннадию Вечканову избавиться от приставки в названии должности. По данным источников РИА «Новый День», это вполне возможно. Говорят, что его кандидатуру поддерживает влиятельный коммерсант Виктор Приходько, имеющий собственные выходы на некоторых членов свердловского правительства. Вероятно, являющийся его родственником Виталий Приходько – соучредитель ООО УЭСК «Корал», компании, которая регулярно участвует в тендерах на строительство объектов газоснабжения, иногда – вместе с ГУП «Газовые сети», в результате чего цена госконтракта иногда снижается в разы.

Например, в 2018 году и «Корал», и ГУП, и еще ряд компаний приняли участие в тендере на строительный контроль по объекту «Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Мира». В результате торгов контракт был заключен с ГУП «Газовые сети» за 197,9 тысяч рублей при начальной стоимости контракта 450,2 тыс. рублей. Другой пример – контракт на строительный контроль за выполнением работ по строительству объекта «Распределительные газопроводы для газоснабжения частных жилых домов кооператива «Атигский» в п. Атиг. При начальной цене 385,8 тыс. рублей ГУП «Газовые сети» заключила госконтракт на 210 тыс. руб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

Майские шашлыки запретили в 19 муниципалитетах Свердловской области. / Свердловские муниципалитеты признались, что не проводили замеров накопления мусора. / «Черные дыры имиджевых проектов»: в 2018 году «Екатеринбург-Экспо» обошелся бюджету в полмиллиарда рублей (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»