В Екатеринбурге ищут «экспертов по Паслеру» – слух дня

Говорят, что оренбуржцы до сих пор не могут найти подход к бывшему свердловскому чиновнику Денису Паслеру. «На местных пришлый губернатор наводит какую-то непонятную оторопь. Они часто говорят, что у него непонятное лицо и все время кажется, что он сейчас начнет увольнять», – рассказывают слухмейкеры.

Поскольку разгадать желания и намерения нового губернатора оренбуржцы сами не могут, они обращаются за помощью в Москву, где в «Т плюс» работал Паслер, в Екатеринбург, идут варианты, хороших знакомых, экспертов по Паслеру. «У нас вопросы важные не решаются, бизнес стоит», – сетуют чиновники и бизнесмены.

Нашли ли эксперта по Паслеру гости из Оренбурга, пока не известно. Поскольку вопросы по врио продолжают поступать на Урал – видимо, нет.

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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