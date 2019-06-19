Глацких на днях назначат директором ДИВСа – слух дня

Говорят, скандально известная бывшая гимнастка Ольга Глацких на днях будет утверждена директором ДИВСа.

Напомним, работать замдиректора Дворца игровых видов спорта она начала в апреле 2019 года, после того как покинула пост директора департамента молодежной политики Свердловской области, фактически, за скандальное высказывание на одном из своих совещаний в адрес детей «государство не просило вас рожать».

Соответственно, бессменный руководитель дворца Геннадий Севастьянов добровольно уйдет в отставку.

Говорят, что на место директора ДИВСа есть еще один претендент, спортивный чиновник Гарбузов, его кандидатуру якобы лоббирует Леонид Рапопорт, однако сплетники уточняют, что позиции этого кандидата слабее и что Глацких, мол, уже согласована и одобрена губернатором Куйвашевым.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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