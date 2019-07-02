Слух дня: в Свердловской области хотят строить мусоросжигательные заводы

В Свердловской области могут появиться мусоросжигательные заводы, несмотря на ранее сделанные заявления губернатора региона Евгения Куйвашева. По крайней мере, сейчас крупный бизнес «прощупывает почву» по этой теме.

Источники агентства утверждают, что одни из инициаторов пиролизных технологий в цепочке обращения с ТКО – РМК. Якобы они даже вели переговоры с губернатором на тему строительства. Но последний вдруг проявил неожиданную твердость и отказался дать добро на сжигание мусора, опасаясь новой волны народного недовольства.

Сейчас же появился новый – уже не местный, а федеральный – игрок рынка ТКО, который хочет построить мусоросжигательный завод. Причем неподалеку от Екатеринбурга. Слухмейкеры говорят, что в числе интересантов якобы Анатолий Чубайс. У Роснано действительно есть совместный проект с Ростехом по строительству теплоэлектростанций, которые работают от сжигания отходов. Такие, например, планируют запустить в Сочи, Подмосковье, Минводах и на Тамани.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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