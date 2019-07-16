Путин оставил Куйвашева в Свердловской области – слух дня

Не сбылась надежда губернатора (да и части элит Свердловской области) о скором отъезде из региона. Как рассказывают слухмейкеры, в традиционной встрече на троих в машине в формате «Путин, губернатор, полпред» президент РФ четко дал понять: другой работы для Евгения Куйвашева у него нет. Более того, якобы, из уст Путина прозвучала убивающая вообще все надежды главы региона фраза о втором выборном сроке.

«Таким образом, с повестки дня вообще снялся вопрос о скором переезде кого-либо куда-либо», – отмечают слухмейкеры.

Между тем, очевидно, остро надеясь на скорый отъезд из не очень любимого региона, Куйвашев, говорят инсайдеры, успел основательно испортить отношения со всеми местными бизнесменами, представителями политической элиты, раздав слишком много невыполнимых обещаний. «Область стагнирует, заявленных на инаугурации прорывов на новый уровень развития не происходит, раздаются обещания то под ЭКСПО, то еще под что-нибудь. Как Куйвашев досидит этот срок и еще один, продолжая ничего не делать и раздавать обещания? Непонятно. Даже в депрессивной Курганской области сейчас по некоторым параметрам жизнь оживленнее, чем на Урале», – сетуют эксперты.

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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