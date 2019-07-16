Паслеру не надо ничего уральского – слух дня

Говорят, что бывший премьер правительства Свердловской области, а ныне губернатор Оренбуржья Денис Паслер отказывается идти на контакт с бывшими сотрудниками и друзьями с Урала. Из последних – речь идет о вице-губернаторе Свердловской области Сергее Бидонько. Он, говорят, уже два раза ездил к Паслеру, в том числе и решать вопросы о возможном трудоустройстве у него в правительстве после его сентябрьских выборов – и до сих пор этого самого приглашения от Паслера не получил. Интерес Бидонько к новой работе объясним – в администрации губернатора Свердловской области у него пока прорывов нет, своим стать не удалось, а после «скверной истории» так и вообще он оказался козлом отпущения и первым кандидатом на вылет.

«Говорят, что и несколько других чиновников ездили к Паслеру – и тоже получили отказ, никого и ничего из Свердловской области губернатору Оренбужья оказалось не надо», – рассказывают инсайдеры.

Впрочем, не сказать, что Паслер смог найти общий язык с местными элитами. Те по-прежнему находятся в недоумении от логики Паслера и стиля принятия решений. В частных разговорах местные VIP-ы высказывают надежду на то, что Денис Владимирович не задержится у них дольше одного срока.

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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