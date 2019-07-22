Слух дня: неизвестные устроили психологическую атаку штабу ЦВО после крупной закупки на закрытом аукционе

Неизвестные разрисовали асфальт возле штаба командования Центрального военного округа в Екатеринбурге надписями «Куплю бумагу А4». Примечательно, что совсем недавно управление ресурсного обеспечения ЦВО провело крупный тендер на поставку такого товара. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена составила 15 млн 687 тысяч рублей. Но кто принимал участие в конкурсе, кто одержал победу и за какую сумму поставил бумагу в ЦВО, неизвестно. Как напоминает «Новый День», аукционы, которые проводят для нужд военного округа, закрытые – в соответствии с постановлением правительства РФ «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства».

Появление надписей про покупку бумаги можно было бы списать на банальное совпадение, однако слухмейкеры усматривают в этом некую многоходовку. Покупатель по телефону, указанном в объявлении, действительно есть. Мужчина представляется Александром, индивидуальным предпринимателем, которого интересует от 50 до 100 ящиков бумаги формата А4. Он объяснил, что ему нужна бумага класса «С», однако на ремарку, что есть только «В» (именно такой категории бумагу завезли в ЦВО), заметно оживился и просил подробностей. Якобы так в ЦВО могут ловить сотрудников, живущих по принципу «на работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь». По номеру телефона, указанному в объявлении, якобы ждут звонка от тех, кто может выносить с работы казенное добро и продавать его.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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