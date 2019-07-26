Урал тайно посетил Сергей Нарышкин – слух дня

Говорят, что на этой неделе Свердловскую область тайно посетил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Очевидцы утверждают, что видели его в сысертском гольф-курорте Pine Creek Golf Resort во вторник и среду, чиновник играл в гольф в сопровождении двух вооруженных сотрудников ФСО. Визит столь высокопоставленного лица тут же оброс слухами: выдвигается мнение, что Нарышкин станет новым «куратором» ЧТПЗ-ПНТЗ, сменив в этой роли не менее уважаемого президента ассоциации гольфа России Виктора Христенко.

«Со стороны это может быть похоже на готовящуюся смену кураторов, но это все предположения. Фантазировать можно на эту тему сколько угодно. А Христенко и Нарышкин могут посещать уральский гольф-клуб просто потому, что он хороший и здесь есть 18 лунок для игры», – говорят источники в компании.

Екатеринбург. Другие новости 26.07.19

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