Слух дня: В Первоуральске с подачи Сиенко ждут нашествия тагильчан, жаждущих госбюджетов

Курировать блок пиара в Первоуральске по линии ПНТЗ теперь будет Андрей Ленда, ранее трудившийся на Уралвагонзаводе помощником гендиректора по работе с молодежью. После ухода с УВЗ Олега Сиенко и его команды Ленда работал под началом мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, но когда тот уехал руководить Колымой, в администрации города и команде Владислава Пинаева ему места не нашлось, и вскоре он покинул пост.

По слухам, Ленду в ПНТЗ сосватал лично Сиенко, который приятельствует с совладельцем ЧТПЗ Андреем Комаровым. Он же, кстати, с подачи своих старых товарищей по УВЗ из администрации президента (туда ушел бывший пиарщик корпорации Алексей Жарич) привел в Первоуральск и экс-директора московского парка Горького Сергея Капкова, который собирается реконструировать местный парк по заказу завода за каких-то 5-7 млрд рублей.

Слухмейкеры объясняют, зачем Комарову Ленда, который приведет с собой и других тагильчан (известно, например, уже о бывшем директоре Тагил-ТВ Владимире Путинцеве). Совладелец ЧТПЗ входит в топ уральских олигархов, но, в отличие от медников или «Синары», из бюджета никаких «плюшек» не получает. И Сиенко, по слухам, сосватал Ленду своему товарищу именно как специалиста, который поможет привести казенные средства в Первоуральск и который сам сядет на этот поток.

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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