Путин попенял Куйвашеву на частые отпуска и командировки – слух дня

Говорят, свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил устный выговор от президента РФ Владимира Путина.

Как рассказывают источники, знакомые с ситуацией, на одном из последних совещаний с участием губернаторского корпуса, Владимир Владимирович затронул тему работы чиновников в подведомственных им регионах. В числе прочего из уст главы государства прозвучало критическое высказывание в адрес Кувашева, который, по словам Путина, слишком часто отлучается из региона – то по причине отпусков, то в командировки – по стране и заграничные.

К слову, именно в эти дни Евгений Куйвашев как раз находится в очередном отпуске – он начался 26 сентября и продлится до 9 октября 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

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