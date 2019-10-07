Слух дня: в полпредстве и белом доме проигнорировали Высокинского, для него это плохой знак

Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие отремонтированной набережной реки Исети на участке от Малышева до Куйбышева. На мероприятие, которое проводила екатеринбургская мэрия, пригласили и областные власти, и полпреда президента России по УрФО Николая Цуканова – все действо развернулось, по сути, под окнами резиденции полномочного представителя Путина на Урале.

Однако ни Цуканов, ни представители свердловского белого дома компанию мэру Александру Высокинскому не составили. В резиденции полпреда сослались на занятость первого лица. «Тут же пошли слухи. Говорят, что у полпредства к Высокинскому уже целый список вопросов назрел. И далеко не все из них связаны с деталями реконструкции набережной», – говорят информированные источники.

Неявку на открытие реконструированных объектов набережной Исети областных чиновников же объяснили просто – в последний момент те узнали, что Цуканова не будет, соотвествено, тоже развернулись и пошли на рабочие места.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

Избирком Екатеринбурга ждет 30 тысяч горожан на «храмовом» опросе (ФОТО). / В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра. / Дышите глубже: ученые рассказали, почему на Урале женщины не могут рожать, мужчины – болеют раком и преждевременно умирают, а дети отстают в психическом развитии (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»