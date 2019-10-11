Слух дня: Комаров будет праздновать день рождения на чужой даче под Екатеринбургом, со своей – проблемы?

Владелец контрольного пакета акций ЧТПЗ Андрей Комаров приехал в Екатеринбург, чтобы отпраздновать свой день рождения. Сегодня ему исполняется 53 года.

Рассказывают, что отмечать Комаров будет на территории гольф-клуба Pine Creek, где заодно строят коттеджный поселок. В закрытой его части, по слухам, есть и дача самого Комарова. Правда, говорят, что праздновать 53-летие он будет в гостях – у депутата заксобрания от Первоуральска и ПНТЗ Алексея Дронова. Тому якобы повезло с участком под загородный дом больше, чем его шефу, – за 50 млн он получил отличный коттедж с коммуникациями.

А вот с тем, чтобы протянуть сети к участку Комарова, вышла накладка из-за проблем с землеотводами. Говорят, что дача крайне неудачно расположилась на землях, находящихся в федеральной собственности, где строить жилье никак нельзя.

Екатеринбург, служба информации

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