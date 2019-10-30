Слух дня: Куйвашев принял важнейшее кадровое решение

Нешуточные страсти разгорелись в правительстве Свердловской области после обнародования указа губернатора Евгения Куйвашева о составе организационного комитета по подготовке к проведению Универсиады в 2023 году.

Согласно этому документу, губернатор лично возглавил оргкомитет. А его заместителями стали первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В этой конфигурации очевидно, что реально руководить работой самого статусного на сегодня органа будет Алексей Орлов.

Обнародование указа губернатора 25 октября поставило точку в длившейся полгода борьбе за кресло куратора Универсиады. Еще в марте эксперты предполагали, что именно Алексей Орлов является фаворитом гонки. Однако к лету ситуация изменилась. Источники в правительстве региона почти официально подтверждали, что оргкомитет возглавит вице-губернатор Сергей Бидонько. В рамках консультаций, утверждают источники, Евгений Куйвашев неоднократно говорил об этом же.

Что произошло и почему решение губернатора так всколыхнуло чиновничью общественность? Слухмейкеры говорят, что значение руководителя оргкомитета выходит далеко за рамки работы по бюджетированию и проектированию объектов, которые будут возведены в рамках подготовки к Универсиаде. Она пройдет в 2023 году, через год после окончания срока полномочий Евгения Куйвашева. Учитывая президентский статус проекта, именно куратор его реализации будет рассматриваться как возможный преемник свердловского губернатора. Это особенно важно в текущих политических координатах, когда нет никакой уверенности в том, что Куйвашев намерен выдвигаться на очередной срок.

Таким образом сигнал, поданный главой региона элитам, очевиден. Алексей Орлов становится официальным преемником, а Сергей Бидонько, не скрывавший своих амбиций, уходит на скамейку запасных. А ведь еще три месяца назад все выглядело по-другому, напоминают эксперты. «Безусловно, кадровые решения – дело губернатора. Пообещал он вице-губернатору, дал ему слово, потом забрал слово – дело житейское. Куйвашев, кстати, всегда именно так и поступает. Вот только что думать обычному первоуральцу или режевчанину о твердости даваемых обещаний?» – отмечают слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

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