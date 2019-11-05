Екатеринбуржец просит политического убежища в Израиле из-за «скверного дела» – слух дня

В Екатеринбурге уже больше недели широко обсуждается слух о политическом беженце, попросившем убежище в Израиле. Якобы, речь идет о 18-летнем молодом человеке, который принимал участие в весенних событиях в сквере у театра Драмы.

Как рассказываю источники, молодой человек в один из дней майского конфликта побывал в сквере, вроде бы, ничего вызывающего не делал, в противостояние с силовиками не вступал, а просто фотографировал происходящее на собственный фотоаппарат. «Когда началась вступительная компания, он уехал в Санкт-Петербург, но тут его отца, то ли высокопоставленного чиновника, то ли бизнесмена (тут версии расходятся – прим.) некие дружественные силовики предупредили, что готовится ордер на арест его сына. И молодого человека прямо из Петербурга в два дня родители переправили от греха подальше в Израиль. Вроде как он там фиксирует свой статус политического беженца и жертвы силовой машины», – рассказывают инсайдеры. Впрочем, на официальном уровне данная информация пока не была ни опровергнута, ни подтверждена.

«Не исключено, что это все некая полуправда, поучительная сказочка от силовиков, они часто такими приемами пользуются – рассказать историю пострашнее, чтоб неповадно было ни молодежи соваться на всякие митинги, ни родителям отпускать своих детей на мероприятия с сомнительным исходом», – отмечают слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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