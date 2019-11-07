Куйвашев затеял ротацию вице-губернаторов – слух дня

Говорят, что в декабре 2019 года в команде губернатора Свердловской области произойдут знаковые изменения. Прогноз следующий – в отставку с последующим переводом на более высокую должность уйдет Алексей Орлов.

«Увольнение Орлова – давно прогнозируемый шаг, о нем говорили уж точно последние два года. Сейчас ходят активные слухи, что он уйдет в позиции вице-губернатора в губернаторы, но в какой регион? Пока неизвестно. Из того, что обсуждалось в последние дни – на позицию Натальи Комаровой», – говорят слухмейкеры.

По данным источников в правительстве Свердловской области, на место Орлова перейдет его коллега – Олег Чемезов. «Именно с прицелом на контроль за финансовыми потоками, который сейчас осуществляет Орлов, Куйвашев и пригласил год назад работать в Екатеринбург тюменца Чемезова. Но быстро провести нужную ротацию не удалось, потому что у Орлова очень некстати оказались и сильные покровители, и большие амбиции по обмену своей должности», – отмечают слухмейкеры.

Получение контроля над финансовыми потоками, как говорят инсайдеры – один из косвенных признаков того, что летний визит в Екатеринбург Путина оказался определяющим для карьеры Куйвашева. Именно тогда активно обсуждалась новость, что в личной беседе Путин сообщил, что видит Куйвашева губернатором Свердловской области и на следующий выборный срок.

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