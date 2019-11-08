Слух дня: обитатели ЖК в центре Екатеринбурга мучаются ночами из-за неугомонности УГМК (ФОТО)

Владельцы и арендаторы недвижимости в ЖК «Артек» уже на протяжении пары месяцев не могут выспаться, практически под их окнами идет стройка. Обитателей апартаментов раздражают ночные работы. Некоторые жильцы уверяют: днем обстановка еще более или менее, но с наступлением ночи как будто специально на месте стройки начинают громыхать, стены трясутся, спать невозможно.

Стройку рядом с «Артеком» ведет УГМК, под будущую ледовую арену необходимо забить около 1,5 тысячи свай. И, конечно, сделать это нужно не затягивая, завершить грандиозное сооружение необходимо до 30 июня 2022 года, для города объект очень важный. Обитатели «Артека» живут в апартаментах – а значит, они владельцы помещений нежилых, саннормы по тишине на них не распространяются.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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