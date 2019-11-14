Слух дня. Тунгусов уехал на ПМЖ в Европу, сторонники великого и ужасного разочарованы

Бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов уехал на ПМЖ в одну из стран Европы – Францию или Италию. Такие слухи активно распространяют недоброжелатели. Якобы Владимир Георгиевич решил-таки уйти на покой и заняться виноградниками.

Информация (или дезинформация) произвела впечатление и на поклонников бывшего заместителя главы региона. В их стане, опять же по слухам, царит и смятение, и разочарование – войны за возвращение власти спустя год после свержения «серого кардинала» так и не случилось, в политической повестке настало затишье, а, главное, теперь сторонники ВГ не знают, что делать дальше. «Вдруг и правда уехал насовсем?» – говорят они.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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