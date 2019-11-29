Винницкого отзывают из ОП РФ, – слух дня

Говорят, что в самое ближайшее время произойдет замена представителя Общественной палаты Свердловской области в ОП РФ. Сейчас эти обязанности выполняет известный юрист Владимир Винницкий.

«Винницкий – отличный представитель области, но в ОП взяли курс на обновление и омоложение кадров. Поэтому смена неизбежна», – говорят эксперты. Согласно регламенту, глава ОП Свердловской области Александр Левин может послать в Москву кого-то из двух своих оставшихся замов – речь идет о Елене Зверевой и Александре Косинцеве. Однако у этих кандидатов, по имеющимся данным, нет свободного времени на частые командировки в Москву.

«Говорят, Левин предлагает сделать новым представителем Свердловской области в ОП РФ общественника Александра Ханина», – делятся слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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