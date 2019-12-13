Слух дня: ревизоры проверят, на какие деньги купили черную икру и дорогой алкоголь для Екатерининской ассамблеи

Соорганизаторы Екатерининской ассамблеи собираются провести аудит мероприятия, которое в этом году провели с небывалым для благотворительного аукциона размахом. На столах стоял элитный дорогой алкоголь, а гостей угощали черной икрой. Слухмейкеры рассказывают, что ревизию намереваются провести соорганизаторы, в числе которых алтушкинский фонд святой Екатерины.

При этом организаторы уверяют, что абсолютно все собранные от продажи лотов деньги – в этом году сумма достигла 86,5 млн рублей – отправятся в благотворительный фонд «Жизнь в движении» актера Евгения Миронова, который, кстати, открылся меньше чем полгода назад. Вместе с тем, по данным организаторов самой ассамблеи, благополучатель суммы запланировал помощь в протезировании 10 детей, но это примерно 30 млн рублей, и возник вопрос, не ушли ли оставшиеся средства на развлечение дорогих гостей – участников ассамблеи или на иные цели. Поэтому сметы будут проверяться.

Екатеринбург, служба информации

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