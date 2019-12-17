Полевчане ликуют: «Уралгидромедь» скоро прекратит работу – слух дня

По Полевскому стремительно разносится слух о том, что ненавидимое всеми местными жителями предприятие – «Уралгидромедь» скоро свернет работу. Говорят, произойдет это в ближайшие три года по вполне объективным причинам: запасы медной породы, которую добывают из горы, где расположен завод, подходят к концу.

И РМК находится в поиске нового месторождения. Но пока добыча на старом месте ведется. Принцип работы завода довольно прост. «На въезде на предприятие стоят цистерны H 2 SO 4 . В землю закачивается 4 тонны, откачивают, условно, 2 тонны раствора с сульфатом меди. Исходя из технологии, под землей поддерживается специальное давление, чтобы серная кислота не выходила за пределы места добычи меди. Есть 4 периметра, и есть контрольные скважины, которые контролируют концентрацию серной кислоты вокруг. Но что там с этими контрольными параметрами? Никто не знает. А местные говорят, что кислота растекается по окрестностям», – говорят инсайдеры.

Полевчане уверены, что химсоставы, которыми пользуется «Уралгидромедь», через подземные воды стекают в Полевской городской пруд и отравляют его, а также все ближайшие окрестности. В подтверждение этой версии приводятся данные о заморах рыбы в водоеме.

Екатеринбург, служба информации

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