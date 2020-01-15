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Среда, 15 января 2020, 19:03 мск

Новости Екатеринбург

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Мечта Куйвашева стать федеральным министром может исполниться – слух дня

Мечта губернатора Свердловской области уехать из региона навсегда, наконец, может исполниться. Как сообщают слухмейкеры, она стала реальностью с учетом ухода в отставку правительства РФ в полном составе. Говорят, что почти все министры текущего состава будут заменены и как раз состоящий в кадровом резерве Куйвашев может рассчитывать на хорошее назначение. Мечта тем более приблизится к реальности, если новое правительство возглавит покровитель Евгения Владимировича – мэр Москвы Сергей Собянин. Шансы на такой расклад событий очень велики, говорят слухмейкеры.

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