Мечта Куйвашева стать федеральным министром может исполниться – слух дня

Мечта губернатора Свердловской области уехать из региона навсегда, наконец, может исполниться. Как сообщают слухмейкеры, она стала реальностью с учетом ухода в отставку правительства РФ в полном составе. Говорят, что почти все министры текущего состава будут заменены и как раз состоящий в кадровом резерве Куйвашев может рассчитывать на хорошее назначение. Мечта тем более приблизится к реальности, если новое правительство возглавит покровитель Евгения Владимировича – мэр Москвы Сергей Собянин. Шансы на такой расклад событий очень велики, говорят слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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